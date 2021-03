Vaccino anti Covid, il piano Figliuolo: 500 mila al giorno e 80% italiani immunizzati entro settembre

C'è il nuovo piano vaccini nazionale anti Covid. È stato diffuso oggi il piano del Commissario straordinario, generale Francesco Paolo Figliuolo, per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. I due pilastri per condurre una rapida campagna - rende noto il governo - sono la distribuzione efficace e puntuale dei vaccini e l'incremento delle somministrazioni giornaliere. L'obiettivo è di raggiungere a regime il numero di 500 mila somministrazioni al giorno su base nazionale, vaccinando almeno l'80% della popolazione entro il mese di settembre, triplicando così il numero giornaliero medio di vaccinazioni delle scorse settimane, pari a circa 170 mila.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Draghi: «Fuori dal tunnel solo con le vaccinazioni»,... L'EPIDEMIA Vaccini, Figliuolo: «Puntiamo a chiudere la campagna entro... L'EPIDEMIA Vaccino Covid in Campania, via alle prenotazioni per gli over 70:...

Una riserva dell'1,5%

Il piano vaccinale diffuso oggi dal governo prevede «una riserva pari a circa l'1,5% delle dosi, per poter fronteggiare con immediatezza esigenze impreviste, indirizzando le risorse nelle aree interessate da criticità prevedendo l'impiego di rinforzi del Dipartimento di Protezione Civile e della Difesa». Tra gli elementi del piano anche «un monitoraggio costante dei fabbisogni con interventi mirati, selettivi e puntiformi sulla base degli scostamenti dalla pianificazione». Si interverrà inoltre anche secondo «il principio del punto di accumulo, concentrando le risorse necessarie verso aree cluster».





Entro giugno 52 milioni di dosi

In Italia «ad oggi sono state approvvigionate 7,9 milioni di dosi, che si raddoppieranno entro le prossime tre settimane. Entro la fine di giugno è previsto l'arrivo di altre 52 milioni di dosi circa, mentre ulteriori 84 milioni sono previsti prima dell'autunno». È quanto prevede il nuovo piano vaccinale del governo, presentato dal commissario all'emergenza Francesco Figliuolo.

«Capillarizzazione della somministrazione, incrementando la platea dei vaccinatori. Verrà dato impulso all'accordo per impiegare medici di medicina generale (fino a 44 mila), odontoiatri (fino a 60 mila), medici specializzandi (fino a 23 mila)». Lo prevede il nuovo piano vaccini. «Si potrà far ricorso - tramite accordi in via di finalizzazione - anche ai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana, ai medici competenti dei siti produttivi e della grande distribuzione, oltre che ai medici convenzionati ambulatoriali e ai farmacisti».

«La governance sarà accentrata a fronte di una esecuzione decentrata, con una catena di controllo snella». È quanto si legge in un comunicato del commissariato per l'Emergenza a proposito del Piano vaccinale. «I 2 pilastri per condurre una rapida campagna sono la distribuzione efficace e puntuale dei vaccini e l'incremento delle somministrazioni giornaliere», aggiunge.

In campo i medici dello sport

Il Coni è pronto a stipulare un accordo con il governo, proposto al Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo, per eseguire le vaccinazioni anche attraverso i medici dello sport nei loro ambulatori. Tra le strutture offerte, ci sarebbe anche l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport a Roma e altri centri più piccoli. È quanto si apprende in merito in vista del Piano logistico per la campagna di massa per la somministrazione dei vaccini. Nelle scorse settimane scorse il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli aveva messo a disposizione del Commissario per l'Emergenze lo Stadio Olimpico e gli asset della società.

Arriva Johnson&Johnson

Dovrebbe arrivare dalla seconda metà di aprile, come ha annunciato la stessa azienda Janssen, il vaccino Johnson&Johnson da cui ci si aspetta una semplificazione della campagna vaccinale contro il Covid-19 in Italia, per il fatto che è maneggevole ed è in unica dose. Mentre l'apporto di AstraZeneca si riduce ulteriormente, nell'Unione europea, nel primo trimestre a circa 30 milioni di dosi, pari a un terzo degli obblighi contrattuali per 90 milioni di dosi, secondo un documento dell'azienda datato 10 marzo e condiviso con esponenti Ue, citato dalla Reuters. I 30 milioni promessi ora sono ancora 10 milioni in meno rispetto ai 40 prospettati dopo il taglio iniziale.

I vaccinati cosa possono fare? Mascherine meno rigorose, ma niente feste e abbracci: le regole Cdc

Ultimo aggiornamento: 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA