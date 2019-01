Marisa Amato morta: fu travolta dalla calca a Piazza San Carlo e rimase paralizzata

Torino, panico in piazza San Carlo per la Champions: chiesto l'omicidio preterintenzionale per la banda dello spray







È la seconda vittima della strage di piazza San Carlo a Torino . Questa mattina è morta al Cto di Torino Marisa Amato , la donna rimasta ferita in Piazza San Carlo la sera del 3 giugno del 2017, travolta dal fuggi fuggi della folla che stava assistendo alla finale di Champions League tra la Juventus e il Real Madrid.Marisa Amato, che in seguito all'accaduto era rimasta tetraplegica, era ricoverata al Cto dallo scorso 23 gennaio ed è deceduta questa mattina a causa di un peggioramento vascolare che ne ha causato la perdita di coscienza fino al decesso. Salgono così a due le vittime di quella tragica notte: qualche giorno dopo i fatti di piazza San Carlo era deceduta, infatti, in seguito alle lesioni riportate, la 38enne di Domodossola Erika Pioletti.

Otto persone vennero fermate a Torino perché sospettate di essere responsabili del panico che portò al ferimento di 1.526 persone

Si trattava di un gruppo di giovani che avrebbe commesso altre rapine analoghe con lo spray urticante in grandi raduni pubblici. Alcuni, in base a quanto si apprende, sarebbero di origine extracomunitaria. Il gruppo è stato individuato grazie alle intercettazioni telefoniche nel corso di un'altra indagine: stavano parlando di una collanina, rubata in piazza, del valore di diverse centinaia di euro.

Venerdì 25 Gennaio 2019

