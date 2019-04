Picchia la moglie, le figliolette di 10 e 12 anni la difendono e il papà orco s'avventa anche su di loro

Picchia la moglie , le figliolette la difendono e il papà orco s'avventa anche su di loro. Un operaiodi 40 anni, residente a, in provincia di Verona , è stato arrestato dai carabinieri di Zevio con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Per una banale lite l'uomo avrebbe picchiato la moglie, una sua connazionale di 36 anni, e le due figlie minori, di 12 e 10 anni, entrambe nate a Verona, che erano intervenute per difendere la madre.