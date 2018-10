Giovedì 25 Ottobre 2018, 20:10 - Ultimo aggiornamento: 25-10-2018 20:43

Un, di nazionalità egiziana, è statodai carabinieri pernei confronti della, una coetanea italiana che aveva picchiato nel loro appartamento nel quartiere degli Olmi, a Milano. I militari hanno trovato in casa un fascio diche usava come frusta contro la coniuge.Le violenze sarebbero iniziate poche settimane fa, l'ultimo episodio ieri sera. A dare l'allarme è stata proprio la vittima, aggredita a causa di un ritardo nel rientrare a casa. Il marito le ha stretto le mani al collo rischiando di strangolarla, la babysitter dei loro due bambini (un'ucraina di 50 anni) è intervenuta urlando e la donna è riuscita a divincolarsi scappando in bagno, da dove ha chiamato i carabinieri. È stata trasportata all'ospedale San Carlo con una prognosi di 25 giorni.