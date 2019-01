Picchia il padre con un bastone di ferro e cerca di bruciargli l’auto

Deve rispondere di maltrattamenti nei confronti del padre, il 27enne arrestato ieri sera in flagranza dai carabinieri a Melissano, in provincia di Lecce, autore di una serie di vessazioni e di gesti violenti nei confronti della vittima, 59 anni. Prima lo ha picchiato a calci e pugni e lo ha minacciato con un bastone di ferro lungo 60 centimetri. Quindi ha tentato di colpirlo con una pietra. Infine ha cosparso l'auto del padre con gasolio contenuto in una tanica nel tentativo di incendiarla. L'intervento dei militari ha evitato conseguenze più gravi. Durante il sopralluogo sono stati sequestrati il bastone, la pietra e la tanica. Il padre è stato visitato dalla guardia medica avendo riportato lezioni alla testa guaribili per fortuna in pochi giorni. I reati ipotizzati a carico del figlio sono maltrattamenti in famiglia aggravati e tentato incendio.

Domenica 6 Gennaio 2019, 14:41 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2019 16:46

E' stato fermato e arrestato dai carabinieri di Melissano diretti dal luogotenente Alessandro Borgia: si tratta di Stefano D'Amilo, 27enne del posto, ora in carcere accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia aggravati e tentato incendio in flagranza.