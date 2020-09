Picchiata dal fidanzato perché era uscita con gli amici: «Ho avuto paura di morire»

Viene picchiata dal fidanzato perché era uscita con gli amici. Katrina Pidden, 39 anni, è stata brutalmente picchiata dal suo compagno, il 25enne Mitchell Liversedge, ingelosito dal fatto che la sua donna fosse uscita con i suoi amici. «Mi ha chiamato t** sporca, mi ha trascinato fuori e mi ha lasciato nella pioggia in giardino», ha raccontato la 39enne.

Katrina, di Daventry, nel Northamptonshire, ha raccontato di essere stata offesa perché era uscita con una gonna considerata troppo corta. Quando è tornata a casa, ha spiegato a Metro, che il 25enne le ha strappato i collant e l'ha picchiata insultandola. «Ho provato a correre lungo la strada e lui mi è venuto dietro, mi ha trascinato indietro e mi ha tenuto lì tutta la notte, picchiandomi per circa 40 minuti», poi l'ha lasciata in strada per tutta la notte sequestandole il telefono e le chiavi di casa.

L'uomo è stato arrestato e condannato a 5 anni di carcere ma ora Katrina ha voluto raccontare la sua storia per essere di supporto a donne che come lei subiscono violenze. La 39enne aveva pubblicato in rete gli scatti delle violenze, mostrando la casa distrutta e il sangue sul suo volto insieme ai lividi che le aveva causato il suo ex sul corpo.

I due si erano conosciuti durante una serata fuori e si sono innamorati, ma nel corso del tempo lui ha iniziato ad essere geloso in modo ossessivo e violento. «La prima volta che è diventato violento, ha cercato di colpirmi con un ferro e mi ha lanciato una tazza. Ha detto che non sarebbe mai più successo, ma ha iniziato a strattonarmi, poi a gettarmi oggetti addosso, poi le violenze si sono trasformate in schiaffi e calci».

