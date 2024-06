Pierina Paganelli uccisa a Rimini, dopo 8 mesi indagato il vicino di casa Louis Dassilva: via libera al test del Dna

C'è un indagato per la morte di Pierina Paganelli, la 78enne trovata morta a Rimini il 4 ottobre 2023 nel garage del condominio in via del Ciclamino. Oggi gli inquirenti hanno notificato a Louis Dassilva, 35enne senegalese, vicino di casa della vittima, l'avviso di garanzia.

L'uomo e sua moglie, Valeria Bartolucci, questo pomeriggio erano stati convocati in questura.

La posizione di Louis quindi si è aggravata e dopo 8 mesi di indagini, il sostituto procuratore Daniele Paci ha comunicato al senegalese che è indagato, ora si potrà procedere agli accertamenti irripetibili come la comparazione del Dna.

L'omicidio di Pierina Paganelli

Pierina Paganelli, a detta dei vicini ben voluta da tutti, è stata brutalmente uccisa la sera del 3 ottobre 2023 da qualcuno che l’ha aspettata al rientro da un gruppo di preghiera di testimoni di Geova. Erano circa le dieci di sera. Ventinove le coltellate inferte. L’autopsia ha stabilito che i primi quattro fendenti sono stati quelli letali. Gli altri sono serviti all’assassino (o agli assassini) per infierire sul corpo esanime dell’anziana signora.

Chi poteva odiare così tanto la pensionata da desiderare per lei una fine così tremenda? Il delitto è avvenuto nel vano tagliafuoco tra il piano dei garage e il vano scale condominiale. L’azione sembra essere il risultato di un piano ben preciso messo in piedi da chi conosceva Pierina e le sue abitudini.

I vicini raccontano di una donna pacifica, mite. Eppure qualcuno voleva la sua fine. La polizia ha sentito più volte la nuora della 78enne, Manuela Bianchi, che vive sullo stesso pianerottolo e che da qualche tempo era diventata amica intima del vicino di casa, Louis Dassilva. È stata la parente a rinvenire il cadavere la mattina dopo l’assassinio. Bianchi ha però un alibi, il fratello Loris, che ha raccontato di essere stato a cena dalla sorella fino alle ore 23, ovvero fino a circa un’ora dopo che Pierina venisse ammazzata, esattamente quattro piani sotto i loro piedi.