Piero Angela ricoverato in ospedale a Roma: avambraccio fratturato dopo incidente in casa

Piero Angela è ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Lo storico divulgatore scientifico, giornalista e conduttore tv, 90 anni, sarebbe stato portato in ospedale qualche giorno fa in seguito a un incidente domestico, molto probabilmente una caduta che gli avrebbe provocato un problema alla spalla. Angela avrebbe un avambraccio rotto ma non necessiterebbe di intervento chirurgico.

Soltanto pochi mesi fa, Piero Angela è tornato in prima serata con il suo SuperQuark, in occasione dei 25 anni del programma. Il format ha accompagnato i telespettatori per tutto il periodo estivo, come d'abitudine ormai negli ultimi anni.

Ultimo aggiornamento: 17:08

