Pietro Genovese torna libero: il figlio del regista investì e uccise due ragazze a Corso Francia a Roma

Pietro Genovese, il ventenne romano figlio del regista Paolo Genovese, che la notte del 21 dicembre del 2019 investì e uccise due ragazze di 16 anni, Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann, nella zona di Corso Francia torna in libertà. Lo hanno disposto i giudici della Corte d'Appello di Roma così come prevede la legge per le sentenze passate in giudicato.

Revocati gli arresti domiciliari

Dopo una condanna in abbreviato a otto anni il processo si è chiuso con un concordato a cinque anni e quattro mesi e la revoca degli arresti domiciliari a cui Genovese era sottoposto da un anno e sette mesi. Il giovane deve attendere ora la decisione del Tribunale di Sorveglianza che dovrà decidere su come fare scontare il residuo pena, circa 3 anni e 7 mesi. Genovese è accusato di omicidio stradale plurimo.

Mesi fa la madre di Camilla, Cristina Maggi, disse: «Abbiamo sempre voluto la verità e quella è rimasta. La colpa è solo del ragazzo, l'entità della pena non ci interessa, riguarda la coscienza dei giudici». Dello stesso parere Gabriella Saracino che disse: «La penso allo stesso modo e in merito alla revoca dei domiciliari è stata una mossa dei difensori, c'è stata una recente sentenza della Corte Costituzionale che ha permesso i servizi sociali se residuano anche più di 3 anni e mezzo».