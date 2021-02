Pigneto, festa in casa con coca e marijuana: multate 17 persone. Chiuso un bar a Prati

Un festino con 17 persone ed alcuni grammi di stupefacenti al Pigneto e un bar in Prati che, dopo le 18, continuava a servire ai tavoli alcuni clienti; l’intervento della Polizia di Stato pone fine ad entrambe le situazioni. Verso le 3 della notte appena trascorsa gli agenti della Sezione Volanti e del commissariato Porta Maggiore hanno interrotto una festa in un’abitazione privata nel quartiere Pigneto; la reticenza dei giovani ad aprire la porta alla Polizia di Stato ha insospettito ulteriormente i poliziotti che hanno perquisito l’appartamento; trovati alcuni grammi di cocaina e marijuana. Tutte le 17 persone presenti alla festa sono state sanzionate in violazione delle attuali normative anti-covid ed un’apposita informativa di reato verrà inviata all’Autorità Giudiziaria in merito allo stupefacente sequestrato.

I vari servizi svolti nell’intera giornata di ieri finalizzati al rispetto delle normative anti Covid, che continueranno anche per tutta la giornata di oggi, così come disposto dal Questore di Roma, hanno portato alla chiusura per 3 giorni di un locale nel quartiere Prati; nello specifico, gli agenti del commissariato di zona, hanno trovato, dopo le 18, numerose persone che consumavano sedute ai tavoli dello stesso esercizio commerciale. Oltre alla chiusura temporanea per 3 giorni, tutte le persone presenti ed il titolare sono stati sanzionati.

