Pilastri e viadotti scrostati, inchiesta della Procura: indagati i vertici di Strada dei Parchi

La Procura di Teramo ha aperto un’inchiesta sulla sicurezza dei viadotti di A24 e A25, le tratte autostradali abruzzesi gestite dalla concessionaria Strada dei Parchi. Sotto indagine sono finiti i vertici tecnici e amministrativi della società del gruppo Toto: si tratta del presidente Lelio Scopa, del vice Mauro Fabris, dell’amministratore delegato Cesare Ramadori, del direttore generale di esercizio Igino Lai, del direttore operativo Marco Rocchi e del direttore tecnico Gabriele Nati. Sei avvisi di garanzia per due ipotesi di reato: inadempimento di contratti di pubbliche forniture e attentato colposo alla sicurezza dei trasporti. La titolare del fascicolo è il sostituto procuratore Silvia Scamurra. Ieri i consulenti nominati dalla Procura di Teramo hanno effettuato i primo sopralluoghi sui viadotti, in particolare nella zona del Teramano. L’obiettivo è quello di valutare le condizioni di sicurezza dei ponti, attraverso prove sperimentali e l’esame dei collaudi e dei progetti originali. Un’attività che sarà portata avanti in collaborazione con SdP e Ministero delle Infrastrutture (ieri c’era il dirigente Migliorino). La valutazione riguarderà inizialmente sette viadotti. Ieri si è partiti da quello di San Nicola 1, zona Isola del Gran Sasso.L’indagine è portata avanti dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Teramo con l’ausilio dei carabinieri forestali. La società ha definito l’inchiesta «un atto dovuto a fronte delle denunce, assolutamente speciose, presentate da alcune associazioni ambientaliste, che auspichiamo possa concludersi il più celermente possibile con una archiviazione. Questo perché non esiste alcun “inadempimento nella pubblica fornitura del servizio” e tantomeno alcun “attentato colposo alla sicurezza dei trasporti”. Si evocano disastri che non ci sono mai stati, e che non potranno accadere perché è stata accertata la piena sicurezza dei due tracciati autostradali. Viceversa, è urgente avviare i lavori di messa in sicurezza anti-sismica urgente, la cui copertura finanziaria, ad oggi non ancora resa disponibile, per la prima e propedeutica fase è stata finalmente deliberata (Decreto Genova), dopo un’intollerabile attesa». Nuovo senso civico onlus, Stazione ornitologica abruzzese onlus, Forum H2o, hanno detto che «l’inchiesta conferma tutte le preoccupazioni». Proprio ieri Toninelli ha detto che non si potranno scaricare i lavori sulle tariffe, rispondendo al Question Time alla Camera.