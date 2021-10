Pinerolo, incendio e crollo di una palazzina: morta un'anziana, condomini ustionati. «Come un terremoto»

Paura questa mattina a Pinerolo (Torino), in piazza Sabin 6. Una palazzina è andata a fuoco per un incendio: si è sentito un fortissimo scoppio, poi parte della palazzina è crollata. Il tutto è successo al terzo piano dell'edificio, probabilmente dovuto a una fuga di gas. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri: morta un'anziana di 84 anni. Il cadavere, carbonizzato, è stato trovato al terzo piano dello stabile, dove secondo le prime informazioni è avvenuta intorno alle 7.40 l'esplosione. Le cause sono ancora da accertare.

Incendio a Pinerolo: cosa è successo

Su posto, con i carabinieri, stanno operando numerose squadre dei vigili del fuoco e il 118. L'incendio e lo scoppio sono avvenuti al terzo piano di una palazzina di dodici alloggi. Tra i condomini c'è anche un ferito con ustioni di primo e secondo grado sull'80% del corpo. Già intubato, l'elisoccorso lo sta trasportando al Cto di Torino. Altre due persone, secondo quanto riferisce il 118, sono rimaste ferite in modo meno grave e trasportate all'ospedale di Pinerolo. Si tratta di un codice giallo e di un codice verde.

Paura tra i residenti

Tantissimi i commenti di chi risiede in zona che ha avvertito i rumori. Tantissima la paura: «Sono lì vicina io, è tremato tutto: sembrava un terremoto», ha scritto una delle tantissime residenti che si sono riversate sui social per capire cosa fosse successo. «Mi ero svegliato da poco, stavo bevendo il caffè quando c'è stata l'esplosione. Ci sono macerie dappertutto, è stato tremendo», ha raccontato un residente di piazza Sabin.