Pio d'Emilia, morto il giornalista e corrispondente per il Messaggero dall'Estremo Oriente: aveva 68 anni

È scomparso all'età di 68 anni il giornalista Pio d'Emilia. Viveva e lavorava in Giappone, corrispondente dall'Estremo Oriente per Sky Tg24 e Il Messaggero. Nel Paese del Sol Levante era arrivato giovanissimo dopo aver vinto una borsa di studio come procuratore legale e la sua aspirazione giovanile era proprio quella di diventare avvocato penalista in uno studio internazionale Il giornalista era a entrato a Sky nel 2005, come corrispondente per l'Asia Orientale e in quelle vesti ha coperto eventi come lo tsunami del 2008, il tifone Hayan nelle Filippine, la crisi nucleare in Corea del Nord, gli scontri in Birmania e in Tibet e l'incidente nucleare di Fukushima. Nel 2016 è stato insignito del Premio Ischia quale Giornalista dell'Anno.

L'addio a Pio d'Emilia

«Da oggi siamo un pò più soli - si legge sul sito di Sky Tg24 - Noi di Sky Tg24, voi spettatori, lettori, ascoltatori della nostra testata. Ci ha lasciati Pio D'Emilia. Pio è morto in uno dei due posti che amava di più: a Tokyo, quella che considerava casa sua, quella che aveva scelto un pò per fiuto giornalistico e un pò per provocazione culturale anni fa, quando l'estremo Oriente era una area poco battuta dalla stampa europea, figurarsi da quella italiana».

«Piango la scomparsa di piodem , gran giornalista, esperto di Giappone e di Oriente come pochi altri. Un abbraccio a tutti coloro che ti hanno voluto bene, Pio! Che tristezza. #PioDEmilia». Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta.