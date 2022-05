Pioggia rossa, sabbia del Sahara in arrivo sull'Italia: le previsioni del weekend

Come se non bastasse la pioggia, questo fine settimana l'Italia sarà interessata dall'arrivo di sabbia dal deserto del Sahara sospinta da un intenso flusso di Scirocco. Lo rivelano le ultime previsioni di 3bmeteo. Dal Nord Africa arriveranno sabbia e aria calda che, scontrandosi con aria fresca di origine polare marittima in discesa dall'Olanda, provocheranno piogge diffuse su gran parte del Paese. In numerose regioni assisteremo dunque al fenomeno della cosiddetta "pioggia rossa", con la sabbia che andrà a depositarsi su superfici come tetti o vetri delle automobili, sporcandole in modo piuttosto evidente.

Le previsioni del weekend

Nella giornata di venerdì 6 maggio, la sabbia andrà a toccare gran parte dello Stivale, ad eccezione del Nord, prima area del Paese a uscire dagli effetti della perturbazione che da giorni interessa l'Italia. Sono attese concentrazioni di polvere sempre al Centro-Sud, intorno ai 2000-2500mg/m2, con pioggia rossa (o sporca di sabbia) soprattutto su Sardegna, Emilia, regioni centrali, ad inizio giornata sul Sud peninsulare, poi anche in Sicilia e bassa Calabria. Le piogge persisteranno lungo tutto il weekend, andando ad esaurirsi con l'inizio della nuova settimana.