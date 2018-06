Pirati al Circeo: gettano in mare un pescatore e fuggono con il suo gommone

Sabato 23 Giugno 2018, 10:08 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2018 13:06

Hanno affiancato il suo gommone, sono saliti a bordo e lo hanno costretto ad avvicinarsi alla riva, quindi lo hanno gettato in mare e sono fuggiti. Episodio di pirateria a San Felice Circeo, dove questa mattina tre persone con il volto travisato sono arrivate su un gommone e si sono avvicinate a un pescatore di 37 anni di Latina, in un tratto di mare tra Palmarola e il Circeo.I tre hanno minacciato l'uomo, si sono avvicinati alla costa e lo hanno gettato in acqua lanciandogli un parabordo, quindi sono fuggiti con il suo gommone di 7 metri, con due motori fuoribordo. L'episodio è avvenuto intorno alle 6. La vittima ha raggiunto la riva a nuoto - era stato lasciato a circa 400 metri dalla costa - e ha dato l'allarme, sull'episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Secondo le prime informazioni i tre avevano un accento dell'est ed erano a bordo di un gommone grigio. Sono state diramate le ricerche