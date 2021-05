Pisa choc, obbliga la moglie a far sesso di gruppo con uomini conosciuti sul web: arrestata guardia giurata

Ha obbligato la moglie a fare sesso di gruppo. Una guardia giurata che abita in un comune della Valdera, in provincia di Pisa, è accusato di violenza sessuale di gruppo e maltrattamenti in famiglia dopo aver obbligato la moglie ad avere rapporti con altri uomini conosciuti tramite siti internet a cui l'aveva iscritta contro la sua volontà.

Dopo i terribili abusi la donna ha trovato il coraggio di denunciare, come riporta Il Tirreno, e a quel punto sono scattate le indagini. La vittima ha descritto con minuzia di particolari tutte le violenze che era costretta a subire. Il marito la obbligava a rapporti sessuali con altri uomini, in alcuni casi anche usando violenza. La donna veniva stuprata spesso in gruppo, a volte era coinvolto anche lo stesso marito.

Immediatamente sono scattate le indagini che hanno portato all'arresto della guardia giurata. Alle accuse di violenza si si somma il ritito della pistola, del fucile e delle munizioni legalmente detenute dall'uomo.