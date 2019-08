Versa acido nella vasca sbagliata, 7 bambini e un neonato intossicati in piscina

Con le accuse di lesioni colpose e omissione di soccorso, i carabinieri hanno denunciato un autotrasportatore di 64 anni della provincia di Alessandria . L'uomo ha versato da una cisterna acido per la pulizia nella vasca sbagliata di unadi Casteggio ( Pavia ). L'errore che ha provocato una intossicazione a 7 adolescenti e a un neonato. I medici del 118 sono intervenuti sul posto per soccorrere i sette ragazzi e il neonato che accusavano bruciore agli occhi e irritazioni alle vie respiratorie. La piscina è stata temporaneamente chiusa per poter ripristinare le condizioni di sicurezza.