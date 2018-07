Assalito da un pitbull mentre fa footing: 300 punti di sutura, insegnante in prognosi riservata

Mercoledì 18 Luglio 2018, 19:26 - Ultimo aggiornamento: 19 Luglio, 17:52

È in prognosi riservata all'ospedale Perrino di Brindisi un docente di educazione fisica di Ostuni azzannato da un pitbull mentre correva nelle campagne della Città Bianca.L'uomo ha riportato gravi ferite tanto che i sanitari hanno dovuto suturare con oltre 300 punti (200 su di un braccio e 100 in diverse parti del corpo con i polpacci pressoché lacerati) le lesioni provocate dai denti del cane. La zona è la stessa dove sabato scorso un ciclista era incappato nella stessa disavventura.Il podista ha cercato di fuggire ma il cane gli ha provocato lesioni che gli impedivano di correre. Ha urlato aiuto e per fortuna sono intervenute due persone che erano nei paraggi e che lo hanno sottratto alla furia dell'animale.