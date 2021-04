Pitbull azzanna i padroni a Torino: la coppia di anziani voleva salvare un riccio. Ricovero d'urgenza per entrambi

Un pitbull ha aggredito i padroni nel giardino di casa a Front Canavese, un piccolo comune del torinese. La coppia di anziani è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Cto di Torino, dove i coniugi sono arrivati in gravi condizioni con ferite alle braccia e alle gambe. Pare che il cane avesse catturato un riccio quando i due, marito e moglie di 63 e 69 anni, si sono avvicinati e sono stati aggrediti. Per entrambi è stato necessario ricorrere alla sala operatoria: l'intervento della donna è durato cinque ore, tre quello dell'uomo, a cui è stato necessario ricostruire le orecchie. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri di Barbania. Il cane è stato temporaneamente affidato alla figlia della coppia aggredita; potrebbe essere soppresso.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Anziano morto e sfigurato dai pitbull, oggi l'autopsia: forse si... LATINA Lancia il pitbull contro gli agenti di polizia, 3 anni di carcere L'AQUILA Non paga la cocaina: gli spacciatori lo prendono a cinghiate e lo...

Anziano morto e sfigurato dai pitbull, oggi l'autopsia: forse si è difeso da un attacco dei cani