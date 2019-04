Morire di plastica, la strage silenziosa: 154 specie vittime di indigestione nel Mediterraneo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 2 Aprile 2019, 12:00

Stoviglie monouso, tubi, buste per la spesa, grovigli di reti e lenze, sacchi neri dell'immondizia, perfino l'imballaggio di un detersivo con ancora riconoscibili marca e codice a barre e numerosi altri rifiuti abbandonati in mare. Nello stomaco della giovane femmina di capodoglio di otto metri ritrovata morta a Porto Cervo c'era davvero di tutto, per un peso di oltre 22 chili. Una quantità che ha scosso i ricercatori marini poiché vengono solitamente ritrovate all'interno di animali più grandi dell'esemplare relativamente piccolo morto in Sardegna. Nel novembre scorso in Indonesia, per esempio, nello stomaco di un grosso esemplare di capodoglio furono ritrovati appena 6 chili di materiale plastico, composto da 115 bicchieri di plastica, 25 sacchetti di plastica, infradito, una manciata di bottigliette, resti di corda di nylon e di materiali sintetici. E stiamo parlando del Paese al mondo con il maggior inquinamento da plastica.Dopo gli ultimi ritrovamenti, sembra proprio che il Mediterraneo stia mostrando la sua fragilità: il 95 per cento dei rifiuti che soffocano i nostri mari è composto da plastica. Eppure, solo pochi giorni l'Ue è corsa ai ripari bannando una serie di oggetti in plastica di uso comune, sebbene l'allarme più drammatico fosse stato lanciato nel 2008 dal videomaker americano Chris Jordan con il documentario «Albatross», con immagini che sconvolsero mezzo mondo di uccelli morti in decomposizione che mostravano interiora piene di plastica.