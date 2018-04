Donna si uccide dandosi fuoco: «Truffata da un guaritore»

Giovedì 26 Aprile 2018, 18:48 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2018 19:08

Una donna di 62 anni si è data fuoco stamani a Poggibonsi (Siena) morendo alcune ore dopo al Centro grandi ustionati di Pisa. Secondo quanto emerso, la donna, una commerciante che gestisce una tabaccheria, avrebbe lasciato una lettera in casa in cui parlerebbe di una presunta truffa subita da parte di un guaritore straniero. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri. Proprio al comandante della stazione dei carabinieri di Poggibonsi sarebbe stata indirizzata la lettera. La donna si è data fuoco in un parcheggio dopo essersi cosparsa con l'alcol etilico e poi con un accendino è diventata una torcia umana.All'origine del gesto della donna ci sarebbe dunque una depressione originata da una presunta storia d'amore legata poi a una truffa subita da parte del sedicente guaritore straniero, che le avrebbe promesso anche una cura miracolosa per una persona a lei cara gravemente malata. La commerciante avrebbe subito una truffa, a suo dire, nell'ordine di diverse centinaia di migliaia di euro.