Polizia arresta un latitante e denuncia un uomo che minaccia di bruciare la moglie

Un latitante arrestato e un marito violento denunciato. Sono le attività della Polizia di Stato – Questura di Latina, nella giornata di ieri - 19 agosto - nel capoluogo.

Nel primo caso gli agenti al termine di una delicata attività investigativa hanno rintracciato all’interno di un rudere abbandonato a Latina un cinquantenne originario del Marocco, destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Latina per l’espiazione della pena di 4 mesi a seguito di sentenza condanna per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Lo straniero si era reso irreperibile al momento dell’emissione del provvedimento ed era latitante da marzo 2021. Le ricerche svolte dai poliziotti della squadra mobile, anche in collaborazione con la squadra volante, hanno consentito di individuare il nascondiglio utilizzato dallo straniero che, dopo un breve appostamento, è stato fermato e tradotto in carcere.

APPROFONDIMENTI LATINA Prenotabile il calendario della Polizia 2022, ricavato devoluto...

I poliziotti della squadra volante erano già intervenuti presso un’abitazione della prima periferia di Latina a seguito di segnalazione pervenuta al centralino di soccorso pubblico “113” relativa ad una lite tra coniugi. E' stato accertato che l'uomo, 76 anni, nel corso di una lite scaturita per futili motivi era arrivato a minacciare gravemente la moglie, promettendole che “prima o poi darò fuoco a te e alla casa”.

L’uomo, che già in passato era stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento per la sua indole violenta, era stato poi riammesso in casa dalla moglie, dove però le tensioni tra i due sono rimaste immutate. Per lui è scattata la denuncia per minacce e si profila un ulteriore provvedimento di divieto di avvicinamento alla moglie.