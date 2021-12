Polizia, impennata di contagi tra gli agenti: 902 positivi negli ultimi sette giorni

«Sebbene nella polizia sia stata raggiunta una quota più che soddisfacente di personale che si è sottoposto alla vaccinazione - si afferma nella circolare -, nelle ultime due settimane si è registrata un'impennata dei casi di contagio, parallelamente a quanto osservato nella popolazione generale ed a dimostrazione della circostanza che la vaccinazione riduce sensibilmente, ma non annulla, il rischio di infezione».

APPROFONDIMENTI LO STUDIO Omicron, in Sudafrica il picco è alle spalle. Ora il virus... REGIONI Zona gialla Lombardia, Lazio e Sicilia da lunedì. Verso...

A Roma impennata di casi (4.266, +1.394 rispetto a ieri). Nel Lazio 8.477 positivi e 10 morti

La mappa dei contagi

Crescono i contagi anche all'interno delle forze di polizia. In base ad una circolare della Direzione centrale di sanità del Ministero dell'Interno, nell'ultima settimana tra gli agenti della Polizia di Stato è stato riscontrato «un incremento di 902 casi di positività, rispetto ai 461 della scorsa settimana, ai 349 della settimana precedente ed ai 36 casi registrati alla fine dello scorso mese di settembre». All'aumento delle infezioni non è corrisposto un aumento di ricoveri che, anzi, «hanno registrato una riduzione a 9 casi nell'ultima settimana (dei quali 8 riguardano soggetti non vaccinati) rispetto ai 14 della scorsa settimana». Nella circolare si invita, dunque, il personale alla «stretta osservanza delle misure di profilassi di carattere generale, quali il distanziamento interpersonale, la frequente igienizzazione delle mani e l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree, anche all'aperto».