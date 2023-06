Roma, spara e uccide una poliziotta a Casal Monastero: poi si toglie la vita. La donna trovata senza vita nell'androne di casa

Casal Monastero, morta una poliziotta. La donna, P.R., 58 anni, prestava servizio alla Camera dei Deputati, prima lavorava al commissariato S. Ippolito dove è in ruolo anche il marito. È stata trovata senza vita nell'androne della sua palazzina via Rosario Nicolò alle 11.25 nel quartiere San Basilio a Roma. Sul posto la polizia giunta dopo la segnalazione di spari in strada. Aveva un figlio di 20 anni.

L'omicidio-suicidio a Casal Monastero

Testimoni avrebbero visto arrivare davanti al palazzo un'auto, una Matiz bianco, con a bordo un uomo che avrebbe sparato tre colpi a bruciapelo alla testa.