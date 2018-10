Tragedia in Questura a Bari. Un sovrintendete di polizia si è suicidato questo pomeriggio negli uffici della Digos, al secondo piano della Questura del capoluogo pugliese. Da quanto si è appreso, l'uomo, prossimo alla pensione, ha usato la pistola d'ordinanza.



Non sono stati resi noti i motivi del gesto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Ma tutti i soccorsi sono risultati inutili. Sotto choc i colleghi dell'agente che non riescono a spiegarsi i motivi del tragico gesto.

Venerdì 26 Ottobre 2018, 20:48 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 22:30

