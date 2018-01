Pollenza, donna uccisa e fatta a pezzi trovata rinchiusa in una valigia

Mercoledì 31 Gennaio 2018, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 31-01-2018 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cadavere smembrato di una donna è stato rinvenuto questa mattina rinchiuso in una valigia a Casette Verdini. Il ritrovamento è stato fatto da un uomo nei pressi della rotatoria che conduce verso il centro del la cittadina. Subito sono stati avveriti i carabinieri che, giunti sul posto, hanno circoscritto la zona e avviato le indagini. Sono in corso accertamenti per arrivare all'identià della vittima e per capire come e perché quella valigia con il macabro contenuto sia stata abbandonata in quel posto.Per il momento nessuna ipotesi si fa sul barbaro omicidio. Gli investigatori attendono i primi risultati degli accertamenti e delle verifiche sul posto per cominciare a delineare un primo quadro in cui è maturato l'assassinio.