Venerdì 26 Gennaio 2018, 10:06 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2018 10:06

«Quelle di ndrangheta e di camorra non sono mamme normali. Nelle organizzazioni malavitose le donne stanno sempre più prendendo il posto degli uomini e sono soggetti a volte più pericolosi e violenti, per questo porre delle eccezioni al divieto di detenzione domiciliare come prevede la riforma penitenziaria, rischia di indebolire le misure di contrasto». È l'allarme lanciato ieri, in commissione Giustizia alla Camera, dal procuratore nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho: misure dure contro le donne-boss alle quali andrebbe negata in ogni caso la possibilità di beneficiare dei domiciliari, anche nel caso abbiano un figlio minore di dieci anni come prevede la riforma in discussione in Parlamento. Lo schema del decreto legislativo sulle carceri contiene alcuni punti critici secondo il procuratore. «Si rischia ha detto de Raho - un indebolimento e un vulnus a un sistema che deve invece essere di rigidità perché va considerato che le donne nelle cosche stanno prendendo il posto degli uomini e riportarle in famiglia per stare a fianco dei figli sembra un percorso inverso rispetto a quello che si sta facendo nei territori».Il procuratoresi è poi soffermato sulle vicende verificatesi negli ultimi mesi a Napoli con l'esplosione del fenomeno delle baby-gang. «Quando si dice minori di anni 10 - ha spiegato Cafiero de Raho - non si tiene conto di quanto sta avvenendo: è sotto gli occhi quello che accade a Napoli, con bande di ragazzini di 8, 10, 11 anni, al punto che si sta discutendo di un abbassamento dell'età dell'imputabilità». Oggi infatti la legislazione prevede che un minore possa essere punito solo dopo aver compiuto i 14 anni d'età, fino ad allora è considerato incapace di intendere e di volere, quindi non perseguibile penalmente.