Pomezia, in fiamme capannone di pneumatici: alta colonna di fumo nero

Fiamme nella notte in un capannone di vendita e ricostruzione di pneumatici nel comune di Pomezia, vicino Roma. È accaduto intorno all'una in via Trieste. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio prima che si propagasse ad altre strutture. Il capannone è stato completamente distrutto dalle fiamme e tutta l'area, di circa duemila metri quadrati, è stata interdetta. Non ci sono persone ferite o intossicate. Una nube di fumo si è sollevata stanotte sulla zona.

Sono in corso le indagini dei carabinieri sull'incendio. I militari della stazione e della radiomobile di Pomezia, intervenuti sul posto, hanno ascoltato uno dei soci della ditta Pomezia Pneumatici che ha avuto un danno quantificabile in circa 500mila euro.

Domenica 4 Marzo 2018, 09:52 - Ultimo aggiornamento: 04-03-2018 11:07

