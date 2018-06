C'è l'ipotesi guardie armate a Pompei. In vista dell'emergenza terrorismo, si sta pensando di riorganizzare gli ingressi «Con guardie armate, metal detector e anche l'esercito», come già avviene in molti luoghi sensibili a partire dal Colosseo «sia per tutelare i visitatori sia per gli scavi».LEGGI ANCHE: Pompei, turista inciampa durante la visita agli scavi e fa cadere una colonna E' quanto annunciato al FORUM ANSA da Massimo Osanna, direttore del Parco archeologico: «Dobbiamo organizzarci bene - dice - anche per non creare code e ingorghi alle entrate, che costituirebbero esse stesse un obiettivo per eventuali attentati».