Roma, riaperto il Ponte della Scafa a senso unico alternato: ok a pedoni e mezzi Cotral

Mercoledì 29 Agosto 2018, 11:48 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2018 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Senso unico alternato. Ok anche pedoni, Cotral e mezzi soccorso. È stato riaperto parzialmente intorno alle 6.20 il ponte della Scafa che collega direttamente Ostia con Fiumicino, e che era stato chiuso il 20 agosto per sopralluoghi tecnici ed ispezioni. Possono passare, come annunciato ieri, veicoli leggeri, mezzi di soccorso e Cotral a senso unico alternato su una corsia centrale di circa tre metri. Su un lato è stato canalizzato in un passaggio di un metro il traffico pedonale e delle biciclette. Si registrano file consistenti dalle zone di Ostia ed Ostia Antica verso Fiumicino. Più contenute le file da Fiumicino in direzione Ostia. Stasera è prevedibile il contrario.I LAVORIPer tutta la notte gli operai hanno lavorato per asfaltare la struttura e sono state tolte altre tonnellate di materiale tra parapetti e marciapiedi. Sul ponte è presente una segnaletica di canalizzazione. I due accessi del ponte sono presidiati dai vigili di Fiumicino e del decimo Municipio.IL TRAFFICOCon il passare delle ore, dopo le 9, si è capovolta la situazione del traffico legato alla riapertura, a senso unico unico alternato, del Ponte della Scafa. Più file da Fiumicino in direzione Ostia ed invece fluida nella direzione contraria. Una situazione che, a seconda delle fasce orarie, nell'arco della giornata, è prevedibile sia a «fisarmonica» in base ai flussi ed ai movimenti dei pendolari. Chi invece, questa mattina, ha percorso da Ostia verso Fiumicino il tragitto alternativo più lungo ha impiegato, in media, dai 40 ai 50 minuti. Con l'adeguamento di alcuni punti della viabilità interna ad Isola Sacra, deciso dall'amministrazione comunale di Fiumicino, per separare il più possibile il traffico di attraversamento su via dell'Aeroporto da quello locale, ci sono pattuglie della polizia locale in vari punti di via della Scafa dove, tra l'altro, al semaforo di via Trincea delle Frasche, è stato interdetto l'accesso diretto su via dell'Aeroporto.