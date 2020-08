Ponte di Genova, l'inaugurazione oggi a 2 anni dal crollo. Ma Toti: «Niente festa, pensiamo ai 43 morti»

Il ponte di Genova rinasce. Oggi. A due anni dal crollo, dallo choc, dalle 43 vittime e dalle polemiche che ne seguirono, nel pomeriggio alle 18,30 la bandiera di Genova e quella italiana illumineranno l'inaugurazione del nuovo ponte San Giorgio. Completato in 15 mesi di lavori no-stop sarà riconsegnato alla città con una cerimonia che inizierà alle 18.30 e a cui parteciperanno Giuseppe Conte e Sergio Mattarella. Quel 14 agosto tutto gli italiani ricordano ancora dove fossero e cosa stessero facendo quando arrivò la tragica notizia. Un dramma ancora “fresco” per poter pensare che oggi sia un giorno di festa.

Il ponte di Genova riapre lunedì: la prima auto a transitare sarà quella di Mattarella

«Genova non è in ginocchio. Lo avevamo detto con il sindaco Bucci a poche ore dal crollo di Ponte Morandi. Eravamo stati anche criticati per questo. Invece avevamo ragione e oggi restituiamo a Genova il suo ponte. In quelle parole pronunciate a caldo, con il dolore che esplodeva in noi ma con le maniche già rimboccate per lavorare, c'era tutto l'orgoglio e la tenacia tipica dei genovesi. In quelle parole pronunciate nel momento più buio c'era la forza di andare avanti da subito. Lo abbiamo fatto. Senza dimenticare mai le 43 vittime». Lo scrive il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sulla sua pagina Facebook. «Il loro ricordo ci ha accompagnato in ogni giorno di lavoro e sarà così per sempre - continua - Il primo pensiero in questa giornata è per chi non c'è più, per le loro famiglie che aspettano giustizia, e noi la pretendiamo con loro. Perché quel ponte non doveva cadere e qualcuno dovrà pagare. Ed è per questo che oggi non sarà una festa».

"Genova non è in ginocchio". Lo avevamo detto con il sindaco Bucci a poche ore dal crollo di Ponte Morandi. Eravamo... Pubblicato da Giovanni Toti su Lunedì 3 agosto 2020

«Noi stiamo intensificando tutti i controlli di sicurezza perché la missione di questo governo è proteggere le persone. Stiamo lavorando ad un programma di infrastrutture più moderne ed efficienti che garantiscano la sicurezza», ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli ad Agorà Estate su Raitre, in occasione dell'inaugurazione del nuovo ponte. Il ministro, poi, sottolinea che «mercoledì definiremo gli aspetti tecnici della nuova concessione, ma non credo che ci sarà la firma. L'impianto che stiamo cercando di attuare in questi giorni, con una complicazione giuridica e tecnica importante, va nella direzione richiesta dalle famiglie delle vittime, ma soprattutto nella direzione di recuperare tante risorse per rimettere a punto la rete autostradale. Questo deve essere nostro obiettivo. Queste risorse le metterà il concessionario Autostrade per l'Italia. Abbiamo preso delle decisioni con equilibrio rigore nell'interesse pubblico».

Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Nel pomeriggio sarò all’inaugurazione del Ponte ‘Genova San Giorgio’: da una ferita che resta difficile da rimarginare il simbolo di una nuova Italia che si rialza pic.twitter.com/sic9eG3ubM — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) August 2, 2020

«Quello di oggi per me è un momento sospeso fra due sentimenti profondi. C'è il cordoglio per le 43 vittime, il lutto che deve ancora essere elaborato, che non è ancora diventato storia. La sofferenza che abbiamo dentro. E c'è l'orgoglio per il lavoro portato a termine dalle 1184 persone che hanno costruito il ponte. Ciascuno di loro ne ha fatto praticamente un metro e hanno diritto ad essere orgogliosi, fieri. Li ho sempre visti con la luce negli occhi, e nessuno ha mai detto no, non si può fare», Lo dice,a La Stampa, Renzo Piano, progettista del nuovo Ponte di Genova.

Nel giorno dell’apertura del nuovo #pontesangiorgio il mio pensiero va prima di tutto alle vittime e alle loro famiglie. Quella tragedia rimarrà per sempre scolpita nella coscienza collettiva del Paese. Leggi qui: https://t.co/Y3BgSLbEvM — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) August 3, 2020

