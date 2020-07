Ponte di Genova, iniziato il collaudo statico: sono entrati otto camion

È iniziato il collaudo statico del nuovo Ponte di Genova. Sul nuovo viadotto sul Polcevera si stanno muovendo al momento otto camion che sono entrati sul ponte dal lato di levante, sulla carreggiata a sud, e hanno poi rifatto marcia indietro, per proseguire con alcune manovre sulla nuova struttura. Le operazioni arriveranno ad impiegare fino a 54 autoarticolati, oltre ai 4 moduli spmt per le prove sulla rampa di innesto con l'autostrada A7 e potranno durare secondo le attese fino a 6 giorni.

Le procedure del collaudo del nuovo ponte sono iniziate in realtà già intorno alle 8 di questa mattina e al momento riguardano la “fase zero” delle prove in agenda, che prevede sostanzialmente operazioni di assestamento del viadotto. Secondo la sintesi fornita dalla struttura commissariale in questa fase è previsto che i mezzi transitino sulla struttura in formazione serrata a marcia lenta per permettere l'assestamento strutturale dell'impalcato; è attesa quindi la prova a torsione con alcuni mezzi che percorrono la carreggiata nord e la carreggiata sud e infine la prova di frenatura con alcuni mezzi in frenata contemporaneamente in un punto definito. Dopo questa fase è prevista una pausa per portare sul ponte altri mezzi e nel pomeriggio verranno effettuate le prime prove statiche. Le prove statiche proseguiranno anche domani. L'intero collaudo viene seguito dai tecnici di Anas, con Rina e Pergenova.



