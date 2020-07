Ponte di Genova, il sindaco Bucci: «Sarà inaugurato il 3 agosto e si chiamerà San Giorgio»

Si chiamerà Ponte "Genova San Giorgio" e sarà inaugurato lunedì 3 agosto alle 18.30. Pronto in tempi record anche se tra alcune polemiche sul limite di velocità, abbassato a 70km all'ora per rispettare la tabella di marcia, l'ormai ex Ponte Morandi, crollato il 14 agosto di due anni fa. Ad annunciare la data dell'inaugurazione è il sindaco di Genova, Marco Bucci, che ha anche ricoperto il ruolo di commissario per la ricostruzione, sulla sua pagina Facebook.

Le polemiche sul limite di velocità

«Certamente uno potrebbe dire potevamo fare un'altra galleria per fare il ponte dritto, ma vi sembra il caso di metterla in questi termini e rallentare di 3 anni?», ha detto Bucci durante la trasmissione Fatti e Misfatti su Tgcom24. « Genova - ha sottolineato - perde 6 milioni al giorno per la mancanza del ponte, è stato calcolato, e certamente io non avrei accettato di dover fare un'altra galleria per evitare una curva. Sono discorsi inaccettabili, che uno si può aspettare perché la polemica è nel nostro sangue però fino a un certo punto».

Il "modello Italia"

«Il ponte è d'acciaio - continua Bucci - ci sono circa 20mila tonnellate di acciaio una quantità enorme lavorata negli stabilimenti Fincantieri più qualche stabilimento di Genova come il San Giorgio e hanno fatto veramente un bel lavoro. Questi pezzi sono stati tutti montati su impalcature create da Salini Impregilo e con l'aiuto di un'azienda importante per i sollevamenti, la Fagioli, che è dell'Emilia Romagna. Quindi tutta l'Italia ha partecipato al Ponte, per questo parlo di Modello Italia».