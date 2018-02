Martedì 6 Febbraio 2018, 12:17 - Ultimo aggiornamento: 06-02-2018 12:43

Striscione choc la scorsa notte a Ponte Milvio. Alcuni giovani hanno inneggiato l'autore della sparatoria di Macerata, espondendo pubblicamente per alcuni minuti un lenzuolo in cui si leggeva la frase "Onore a Luca Trani".Il protagonista non è altro che il responsabile del ferimento di 6 persone tutte di colore nel comune marchigiano. Trani, 28 anni, dopo esser stato fermato ha ammesso di aver compiuto il gesto, sparando all'impazzata, dopo aver appreso la notizia del ritrovamento del corpo di Pamela Mastropietro, per la cui morte è stato accusato un nigeriano che viveva nella zona della sparatoria.