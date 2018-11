Mercoledì 14 Novembre 2018, 11:55 - Ultimo aggiornamento: 14-11-2018 12:54

A tre mesi dal tragico crollo del, in cui persero la vita 43 persone, la città disi ferma di nuovo, per manifestare e omaggiare la memoria delle vittime. Alle ore 11.36 il capoluogo ligure è tornato a quel 14 agosto, fra la commozione delle centinaia di persone scese in strada. 43 rintocchi di campana tibetana e 43 rose bianche lasciate sotto il ponte a ricordare le 43 vittime del crollo di ponte Morandi. La cerimonia si è svolta al limite della zona rossa vicino alla pila 10 del viadotto, in via Fillak a Certosa, dove gli sfollati hanno voluto omaggiare le vittime del crollo.