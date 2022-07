Roma, albanese ubriaco semina il panico tra i passanti e per non essere fermato si tuffa nel Tevere: arrestato

Attimi di paura questa notte a Trastevere: ubriaco infastidisce i passanti e poi, per non essere fermato, si tuffa nel Tevere. È accaduto all'altezza di Ponte Sisto, a Roma. Protagonista un cittadino albanese di 26 anni senza fissa dimora. Tutto ha inizio quando alcune persone hanno allertato il numero unico per le emergenze della presenza del giovane. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della stazione Roma Trastevere.

Alla vista dei militari il 26enne è scappato, scendendo le scale che portano alla banchina tentando di nascondersi. Una volta raggiunto per l'identificazione, il giovane ha spinto e aggredito i carabinieri per poi tuffarsi nel fiume. Il 26enne ha trovato rifugio su uno dei piloni centrali del ponte. I militari, con l'ausilio dei vigili del fuoco, sono riusciti a riportarlo sulla banchina dove è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.