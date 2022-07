È precipitato da oltre 10 metri. Un ragazzo di 26 anni è morto all'alba di ieri a Pontedera mentre cercava di entrare in casa. Aveva preso il mazzo di chiavi sbagliato, così ha provato ad arrampicarsi sul palazzo per rientare nella sua abitazione. Voleva arrivare al balcone, ma non c'è riuscito. È scivolato nel tentativo: che gli è stato fatale.

Pontedera, morto mentre rientra a casa

Si chiamava Faje Papa Mbaye e abitava in via Toscoromagnola, nella zona del Villaggio Piaggio. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, intervenuti sul posto attorno alle 5,30 con una autoambulanza della Pubblica Assistenza di Pontedera e l'automedica.

Chi è la vittima

La comunità senegalese della zona è rimasta profondamente colpita. Mbaye si era trasferito in Francia in cerca di lavoro, secondo quanto riportato dal sito quonewsvaldera.it. Questi giorni era però tornato a trovare la famiglia a Pontedera. La città in cui era cresciuto e aveva gli amici d'infanzia.