Incendio sulla Pontina, cade albero: strada chiusa, traffico in tilt

Un albero è caduto sulla carreggiata in seguito a un incendio su via Pontina, a Castel di Decima. Sul posto pattuglie della polizia locale del IX Gruppo Eur e vigili del fuoco. In corso la chiusura temporanea di via Pontina da Castel di Decima in direzione Roma e al Km 17,800 in direzione Pomezia per la rimozione dell'albero.

La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco per l'incendio divampato al di fuori della sede stradale. Al momento il traffico viene deviato su viabilità locale. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Ultimo aggiornamento: 18:18

