Il giubbotto e il portafogli con i documenti di Walter Donà l'uomo disperso nella voragine che si è aperta sulla Pontina, a Terracina, sono stati ritrovati dai vigili del fuoco. Dell'imprenditore edile di 68 anni, invece, nessuna traccia. L'uomo era alla guida di una Fiat Tipo sulla quale c'era un suo amico di 64 anni che è riuscito a salvarsi ed è ricoverato in osservazione al "Fiorini" di Terracina.



L'uomo che non si trova è titolare, insieme ai familiari, di un magazzino che si occupa di fornitura di materiali edili a pochi chilometri dal luogo dell'incidente. L'imprenditore è molto noto in città, finora le ricerche sono state vane.

Lunedì 26 Novembre 2018, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 26-11-2018 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA