Pontremoli, crolla casa dopo un'esplosione: si scava tra le macerie

A Filattiera, nel comune di Pontremoli (Massa Carrara) un'esplosione ha causato intorno alle 10.50 il crollo di un fabbricato di due piani. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco mentre sul posto sta arrivando anche personale Usar da Pisa e del nucleo cinofili da Livorno: controlli in corso per verificare l'eventuale presenza di persone tra le macerie. Si cerca un uomo di 80 anni che era in casa al momento del crollo. Sul posto anche un'automedica di Pontremoli e un'ambulanza della Misericordia di Pontremoli inviate dal 118.

APPROFONDIMENTI MILANO Milano, le fiamme del grattacielo partite dal 15° piano. Il pm: «I... ANIMALI Crolla una palazzina, salvo il cane Ettore dopo 30 ore sotto le... TORINO Torino, crolla una palazzina di due piani: muore un bimbo di 4 anni,...

Torino, crolla una palazzina di due piani: muore un bimbo di 4 anni, altre tre persone estratte vive dalle macerie