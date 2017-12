Sabato 30 Dicembre 2017, 20:58 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 21:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crollo a Cala Fonte, una delle più suggestive calette di Ponza spesso frequentata dalle famiglie con bambini. La scorsa notte diversi massi di grosse dimensioni si sono distaccati dal costone, cadendo su alcune barche di pescatori tirate a secco.E' l'effetto prodotto dal maltempo dei giorni scorsi. Già in passato la zona era stata interdetta per il rischio di frane. Sono intervenuti sul posto la Guardia Costiera e i Carabinieri. L'area è stata transennata e sono in corso gli accertamenti sulla tenuta della parete rocciosa.