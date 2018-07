Ponza, crollo a Chiaia di Luna: tre turisti salvi per miracolo

Venerdì 20 Luglio 2018, 12:08 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2018 12:44

Crollo della falesia questa mattina, intorno alle 10, nella spiaggia di Chiaia di Luna a Ponza, una delle più conosciute dell'isola. Tre turisti che si trovavano in zona, nonostante l'accesso sia interdetto, sono salvi per miracolo.Una parte della parete si è staccata ed è finita in mare. La spiaggia è chiusa da anni sia per il pericolo di crolli - nonostante nel corso del tempo siano state posizionate reti di protezione - sia perché il tunnel di accesso non è una via di fuga sicura.Nonostante questo, arrivando dal mare, è possibile accedere a Chiaia di Luna. Purtroppo i controlli non sono sufficienti e quest'anno i gommoni a disposizione della Protezione civile non sono stati ancora utilizzati.