Ponza, incendio su una barca davanti al Frontone. Paura tra i bagnanti

Paura a Ponza per l’incendio di un’imbarcazione a motore in rada davanti alla spiaggia del Frontone, affollatissima in queste ore. Il rogo è divampato intorno alle 15 di oggi, sprigionando una colonna di fumo nero visibilissima dal porto. Concluse nel pomeriggio le operazioni di spegnimento, non risultano feriti.

Incendio a Ponza, paura tra i bagnanti

Una motovedetta del Circomare e un’imbarcazione di Ciccio Nero, noto ormeggiatore e noleggiatore dell’isola, sono prontamente partite dal porto per raggiungere il Frontone e prestare i primi interventi.