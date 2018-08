Ponza, la musica arriva in cuffia: stop alle serate a tutto volume sull'isola

Martedì 7 Agosto 2018, 12:17 - Ultimo aggiornamento: 07-08-2018 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il problema della musica alta nei locali? La soluzione è tanto semplice quanto curiosa e divertente. Prendendo spunto dai silent party in gran voga sulle rinomate spiagge della riviera adriatica sbarcano anche sull'isola lunata le cuffie che trasmettono su una frequenza riservata la musica del locale e i ragazzi possono continuare ad ascoltarla a piacimento fino a tarda notte senza disturbare residenti e villeggianti.L'unica controindicazione è che si rischia di prendere per pazzi ragazzi che ballano senza musica anche se in realtà la musica c'è anche se (all'aperto) non si sente.«Mi diverte molto ballare così perché oltre a essere una novità è anche un bel modo per poter ascoltare musica ok compagnia fino a tardi - assicura Marco, camicia bianca, pantaloncini corti blu e classico mocassino da barca, in vacanza da Roma con la sua Lavinia e gli amici - ogni sera scegliamo questa modalità perché così possiamo divertirci insieme».Le cuffie sono dotate di una tecnologia wireless e hanno una colorazione luminosa molto evidente a seconda del tipo di genere musicale scelto: così la tecno sarà blu e la musica latina avrà una luminosità rossa e via dicendo. In questo modo due ragazzi con lo stesso colore potranno esibirsi in una bachata mentre altri con altra colorazione potranno muoversi al ritmo della tecno. «Mi piace anche l'idea di poter anche togliere la cuffia e chiacchierare quando mi va di parlare con un ragazzo che m'interessa - aggiunge candidamente Federica - A qualcuno non piace? Pazienza, se ne farà una ragione a noi ragazzi va bene così».Questa delle cuffie wireless per ascoltare la musica del locale di turno fino a tardi è una trovata divertente ma soprattutto rispettosa della legge e delle orecchie di chi la notte vuole riposare.A Ponza, poi, mettere d'accordo le esigenze di tutti non è mai stato semplice. Fosse la volta buona?