Ponza, yacht abbandonato dal capitano dopo essere finito in una secca

Ostia, delfino morto trovato su una scogliera. Oceanomare: «Non toccatelo, rischio epidemia»

Si indaga per abbandono di nave per il caso dello, un Canados 80, che dopo essersi incagliato in una secca è finito abbandonato nel porto di Ponza , con il comandante che ha fatto perdere le sue tracce. Il giallo risale allo scorso 11 agosto.Dopo l'sos lanciato dall'imbarcazione, la Guardia costiera è intervenuta per il salvataggio, portando lonel porto dell'isola pontina. Lo scafo presentava delle infiltrazioni d'acqua, con un allagamento nei locali del motore. A farsi carico delle spese e delle messa in sicurezza dell'imbarcazione, viste le previste condizioni meteo avverse, sarebbe dovuto essere il comandante. L'uomo, però, dopo essere arrivato a terra ed essere stato assistito dai sanitari del pronto soccorso per un dolore al petto che lamentava, si sarebbe dileguato, prendendo il primo aliscafo in partenza dall'isola e lasciando l'imbarcazione in mezzo al porto, con disagi e rischi per la navigazione. A quel punto la Guardia costiera e i Carabinieri della stazione di Ponza si sono messi alla ricerca dell'armatore.Grazie all'aiuto dei colleghi, in un paio d'ore sono riusciti a rintracciarlo a Marina di Pisa. Ignaro dell'accaduto, il proprietario si sarebbe precipitato ae da «uomo di mare» avrebbe portato loin un cantiere per le necessarie riparazioni, pagando tutti i conti in sospeso. Al momento l'armatore sarebbe ancora sull'isola e avrebbe raccontato che era in corso una trattativa per la vendita dell'imbarcazione.