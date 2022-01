Cugine morte sull'A28, arrestato il conducente del suv: era fuggito nei campi dopo l'incidente

E' stato arrestato Il conducente del suv che ieri sera è fuggito dopo aver travolto una Panda sulla quale viaggiavano due giovani donne rimaste uccise nell'incidente. Le due ragazze erano dugine e viaggiavano insieme a due bambine rimaste gravemente ferite. Dopo essere state travolte dal suv il conducente è fuggito ma è stato poi individuato e arrestato. Si tratta di un cittadino bulgaro, residente a Pordenone, ora accusato di omicidio stradale. Dopo aver provocato l'incidente, il fuoristrada si è ribaltato. Il conducente è uscito indenne dall'auto ed è scappato nei campi ma è stato individuato alcune ore dopo dalle forze dell'ordine.

Nell'incidente avvenuto ieri sera sono morte due giovani cugine, di 21 e 25 anni, residenti a Mareno di Piave e Conegliano (Treviso). Il veicolo è stato violentemente urtato da un fuoristrada che precedeva ad alta velocità, praticamente distruggendolo. Il fuoristrada invece si è ribaltato. Nello scontro, oltre alle due donne morte, sono rimaste ferite due bambine, che viaggiavano nella stessa Panda, sul sedile posteriore: una bimba di pochi mesi e la sorellina appena più grande. Sono state ricoverate all'ospedale di Udine, la più piccola è in prognosi riservata. Nell'incidente è stata coinvolta anche una terza auto la cui conducente, sotto choc, è stata la prima a lanciare l'allarme. L'autostrada in direzione di Conegliano è rimasta chiusa per alcune ore.

Ieri intarda serata ci sono state altrevittime per incidenti stradali. Sulla statale 106 ionica, arteria classificata tra le più pericolose del Paese, due giovani di 19 anni sono deceduti nella tarda serata di ieri dopo che l'automobile sulla quale viaggiavano, per cause in corso d'accertamento, é finita fuori strada. L'incidente é avvenuto nel territorio di San Sostene, nel Soveratese. La vettura a bordo della quale si trovavano i due diciannovenni (una Peugeot 207), dopo essere uscita dalla sede stradale, si é ribaltata. I due giovani sono morti sul colpo. Sul posto é intervenuta una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Soverato del Comando provinciale didi Catanzaro. Le indagini per accertare la dinamica dell'incidente sono state avviate dai carabinieri.