Raffica di furti a Porta di Roma, fanno razzia nei negozi: bloccati dalla vigilanza

Un week-end movimentato quello appena trascorso alla Galleria Porta di Roma. In due giorni la sicurezza del Centro Commerciale ha messo a segno due fermi verso quattro individui autori di reati di furto commessi in modalità e momenti diversi.Il primo episodio è avvenuto sabato, quando tre persone di nazionalità Italiana sono state fermate dopo aver eseguito più furti in più negozi della Galleria: sono state immediatamente consegnate alle forze dell’ordine. Il secondo caso ha riguardato, invece, un soggetto di nazionalità rumena di 55 anni, autore di un furto in auto all’interno del parcheggio del centro, utilizzando un dispositivo in grado di inibire la chiusura centralizzata dell’auto. L’uomo è stato notato mentre era intento a vagare intorno ad alcune auto in sosta con fare sospetto, e dopo essere riuscito ad aprire un Suv, è stato bloccato mentre stava per fuggire con la refurtiva. Consegnato agli agenti della Polizia di Stato e portato presso il commissariato Fidene-Serpentara, è stato sottoposto a fermo in attesa del giudizio per direttissima. Ottimo il lavoro svolto dagli operatori della vigilanza del Centro, nonché la sinergia sempre più efficace tra la vigilanza stessa e le forze dell’ordine.