Iniziata la traversata oceanica della portaerei Cavour: si prepara ad ospitare gli F35B

Prora orientata verso Norfolk, per la portaerei Cavour, l'ammiraglia italiana che, terminata la breve sosta logistica in porto a Rota in Spagna, ha iniziato la traversata atlantica che la porterà sulla costa orientale degli Stati Uniti. Raggiungerà la base navale della seconda flotta statunitense in Virginia per la Campagna “Ready For Operations”, per iniziare il processo di certificazione all’impiego operativo dei nuovissimi velivoli F35 B.

L’importanza “strategica” della Campagna di Nave Cavour è stata più volte sottolineata dal Capo di Sato Maggiore della Marina Militare che ha evidenziato come “questi impegni, ad elevatissimo contenuto tecnico-operativo” siano “fondamentali per rafforzare il peculiare potenziale expeditionary abilitante per tutto lo strumento militare nazionale” in quanto racchiude le capacità strategiche di proiettare e impiegare a 360° le potenzialità militari a tutela degli interessi nazionali e a grande distanza dalle basi nazionali: grazie alla rapidità di intervento, all’autonomia logistica e alla disponibilità di varie capacità operative di supporto.



"Si tratta certamente - ha detto il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini - di un'attività di natura tecnico-operativa, ma con risvolti importanti sul piano strategico-militare per la Difesa e per il Paese nel panorama internazionale. Un risultato che non sarebbe stato raggiunto senza la tenacia, la professionalità, l'abnegazione di donne e uomini che credono fortemente nella loro professione e nella loro missione, pronti a dimostrare le loro capacità in ogni occasione, generosi e straordinari 'professionisti del Mare'”.



La portaerei Cavour, al comando del capitano di vascello Giancarlo Ciappina e con un equipaggio di circa 600 uomini e donne provenienti da ogni regione d’Italia, che, nonostante le avversità del periodo storico legate alla pandemia in atto, naviga oggi alla volta degli USA per consentire all’Italia di rafforzare il proprio rango nel complesso quadro geostrategico mondiale.



La portaerei Cavour, in vista dell’acquisizione dei nuovi velivoli di 5^ generazione, è stata interessata da un lungo e importante processo di ammodernamento ed adeguamento agli standard tecnici per l’F-35B. Durante la campagna “Ready For Operations" che vedrà la portaerei impegnata sino al prossimo aprile, verranno effettuate importanti attività che prevedono in primis il susseguirsi di decolli e appontaggi dei nuovi velivoli F35 sull’unità oltre che numerose prove tecniche condotte da un team di ingegneri e collaudatori dell’Integrated Test Force statunitense, necessarie per le certificazioni tecniche di compatibilità tra l’aereo e la nave. Il conseguimento delle certificazioni costituisce un importante passo verso il raggiungimento della capacità operativa iniziale della portaerei Cavour con il velivolo F-35B, prevista entro la fine del 2024, quando la Marina Militare potrà disporre di almeno 8 velivoli e 12 piloti. L’iter si concluderà con l’acquisizione della “Final Operational Capability” dopo la consegna del quindicesimo velivolo alla Marina.

