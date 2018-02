Domenica 18 Febbraio 2018, 11:04 - Ultimo aggiornamento: 18-02-2018 14:43

PORTO SAN GIORGIO - Sette ragazzi feriti di cui tre in gravi condizioni è il bilancio di un terribile incidente stradale che si è verificato sull'A14. A bordo di un pulmino viaggiava la giovane squadra di calcetto Cus Ancona che era diretta a Grottammare con a bordo 9 ragazzi. Per cause che sono ancora in fase di accertamento il mezzo è uscito di strada e si è ribaltato nei pressi del casello autostradale di Porto San Giorgio. Il bilancio come dicevamo è di sette ragazzi tra i 17 e i 20 anni feriti , tre sarebbero in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente le ambulanze la Croce Verde di Fermo, la Croce Azzurra di Porto San Giorgio, due ambulanze della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio e la Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare. Sul posto anche i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia stradale.