Positiva esce di casa e va a lavorare: chiuso il locale per 5 giorni

Positiva al Covid ha deciso di non rispettare la quarantena per andare a lavorare, uscendo di casa per raggiungere il locale commerciale dove presta la sua opera. È accaduto in un punto vendita di Secugnago (Lodi). La dipendente è stata colta sul fatto dai carabinieri lodigiani, nonostante fosse asintomatica.

Chiuso il locale

Immediate sono scattate sanzioni penali per lei e il titolare, mentre il locale commerciale è stato immediatamente chiuso e dovrà restarlo per i prossimi 5 giorni.